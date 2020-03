AnyDesk : arme anti-coronavirus pour accéder à son PC à distance

[ANYDESK] C'est un outil de télétravail facile à prendre en main qui s'installe en quelques clics. Son point fort : offrir un accès fluide au poste de travail, y compris depuis un mobile, même si la connexion est lente.

A l'heure du confinement en télétravail imposé par l'épidémie de Covid-19, nombre de professionnels et d'entreprises sont en quête d'une technologie pour ouvrir des accès distants vers les ordinateurs de bureau installés sur site. C'est justement le rôle d'AnyDesk.

AnyDesk est une solution allemande taillée pour accéder de partout à son poste de travail et à toutes les applications qui y sont installées. Entrant dans la catégorie des technologies de remote desktop ou de virtual desktop, l'application compte plus de 25 000 entreprises clientes à travers le monde. Elle a été téléchargée plus d'un million de fois. Son principal avantage : sa fluidité. Grâce à son puissant codec de compression DeskRT, AnyDesk optimise le temps de latence des accès distants, que ce soit depuis un ordinateur portable, un smartphone ou même une clé USB, y compris avec des résolutions d'écran élevées ou des bandes passantes de seulement 100 Ko/s.

AnyDesk est gratuit pour les utilisations privées non-commerciales. Pour les indépendants et les TPE, l'éditeur commercialise une offre d'entrée de gamme (baptisée AnyDesk Lite) à 8,99 euros par mois. Elle prend en charge la connexion vers un poste de travail unique quel que soit le terminal distant utilisé pour y accéder : PC portable, tablette, smartphone. Les principales fonctionnalités de la solution sont disponibles dans cette édition. Au programme : transfert de fichiers entre ordinateurs, impression localement de fichiers stockés sur le poste distant, contrôle du poste depuis un mobile. Elle intègre par ailleurs un tableau blanc interactif, ainsi qu'une fonction d'auto-découverte des appareils équipés d'AnyDesk situés à proximité.

Tarifée 16,99 euros par mois, AnyDesk Professional, l'offre milieu de gamme du fournisseur, pourra gérer une ou plusieurs connexions vers un nombre de postes potentiellement illimité. Quant à la version haut de gamme d'AnyDesk (AnyDesk Power), elle s'étend à la gestion d'un volume illimité de connexions simultanées.

AnyDesk peut s'installer sur un PC fixe ou un PC portable via une version taillée pour Windows disponible sur son site web. Très légère, elle se limite à 3,2 Mo ce qui permet un téléchargement immédiat et une installation rapide. Pesant 4,9 Mo, une version est aussi proposée pour les ordinateurs sous Linux.

AnyDesk décline également son offre de remote desktop pour permettre l'accès à distance aux Mac d'Apple. Pour ces terminaux, AnyDesk propose AnyDesk OS X. Une version elle-aussi légère, le package d'installation se limitant à 5,1 Mo.

Côté smartphone, AnyDesk n'est pas en reste. Pour cette univers, l'entreprise allemande a développé des applications pour Android et iOS. Elles sont conçues pour fournir en mobilité, depuis des téléphones ou tablettes Android, des iPhone ou des iPad, un accès distant au poste de travail. Grâce à la technologie de compression DeskRT, ces applications sont dessinées pour offrir un accès sans fil stable, à haute fréquence d'images, avec une faible latence et une optimisation de la bande passante.

Comme indiqué, AnyDesk est disponible pour PC, tablettes et smartphones. L'application fait aussi l'objet d'une version pour les objets connectés basés sur Raspberry Pi. L'ensemble de ces éditions sont téléchargeables sur le site de l'éditeur :

AnyDesk Gratuit (version réservée à une utilisation privée, non-commerciale)

AnyDesk pour Windows

AnyDesk pour Mac OS

AnyDesk pour Linux

AnyDesk pour Android

AnyDesk pour iOS

AnyDesk pour Raspberry Pi

Historiquement, TeamViewer est de loin l'application de remote desktop la plus populaire. Néanmoins, elle peut afficher des limites en termes de qualité visuelle. C'est justement sur ce point qu'AnyDesk entend faire la différence avec son codec DeskRT. Sa technologie se veut également mieux sécurisée. Elle chiffre en effet l'ensemble des accès distants via le système TLS (Transport Layer Security), et valide chaque connexion via l'algorithme de cryptage asymétrique RSA 2048 bits. De son côté, TeamViewer sécurise également le trafic de ses utilisateurs, mais en se limitant à un chiffrement RSA en 256 bits.