Twitch : connexion, fonctionnement et Twitch Prime

Twitch est une plateforme qui permet aux "streamers" de diffuser du contenu et d'interagir directement avec leurs "viewers" via le tchat !

Twitch.tv : qu'est-ce que c'est ?

Twitch est issu du site Justin.tv. Le site Internet de Justin Kan était divisé en plusieurs catégories : la catégorie "jeux-vidéos", qui a donné naissance à Twitch par la suite, permettait aux fans de Justin Kan (co-fondateur de Twitch) de suivre ses exploits vidéo-ludiques. La catégorie "jeux-vidéos" de Justin.tv est rapidement devenue populaire et le 6 juin 2011, l'entreprise crée une entité séparée et lance la version bêta publique : Twitch.tv.

Twitch.tv permet aux utilisateurs de regarder et diffuser une vidéo en direct ou en différé. Une émission de Twitch est généralement accompagnée d'un commentaire audio du joueur tandis que la vidéo du joueur apparaît sur le bord de l'écran via sa webcam. Les utilisateurs qui visionnent la vidéo (appelés aussi "viewers") peuvent participer à des discussions auxquelles le diffuseur (appelé le "streamer") peut réagir via son tchat. Aujourd'hui, Twitch est financé par la publicité.

La plateforme de streaming ergonomique – basée à San Francisco – était initialement dédiée à l'e-sport, mais elle s'est rapidement diversifiée pour proposer des contenus variés comme des vidéos d'arts créatifs, des discussions et débats ou des vidéos de cuisine. Face à son succès, Twitch organise également des conventions deux fois par an (Amérique du Nord et Europe) : la TwitchCon. Ces conventions permettent aux "viewers" de rencontrer leurs "streamers" préférés.

Twitch Prime : qui détient la plateforme ?

Twitch a connu une croissance rapide : elle s'est accélérée dès 2013 lorsque Own3d.tv, son concurrent direct, s'est arrêté. Dès lors, Twitch est devenu le service le plus populaire de streaming e-sport avec un quasi-monopole sur le marché. Twitch devient rapidement l'une des plateformes les plus lucratives et plusieurs grandes entreprises essaient de racheter Twitch : le 18 mai 2014, Google, depuis sa filiale YouTube, négocie le rachat de Twitch pour un milliard de dollars, mais la plateforme est racheté par Amazon le 25 août 2014 pour 970 millions de dollars. Selon le PDG de Twitch, la plateforme de streaming et Amazon "partagent les mêmes valeurs et une vision à long terme". Ce rachat n'empêche pas Twitch de garder son indépendance et son siège social.

Le rachat de Twitch par Amazon permet aux utilisateurs de profiter de Twitch Prime. Il s'agit d'un abonnement pour obtenir des jeux gratuitement et des contenus supplémentaires. Grâce à Twitch Prime, les "viewers" peuvent également s'abonner gratuitement à une chaîne Twitch et la soutenir. Twitch Prime est inclus dans l'abonnement Amazon Prime.

Il est facile de s'inscrire sur Twitch depuis https://www.twitch.tv ou l'application mobile. Afin de se créer un compte Twitch, il suffit de cliquer sur le bouton "S'inscrire" – dans le coin supérieur droit de la page – et renseigner une adresse électronique et un mot de passe. En créant un compte Twitch, l'utilisateur peut interagir avec les diffuseurs et la communauté sur le tchat, suivre ses diffuseurs préférés pour recevoir une alerte lorsqu'ils lancent un direct, mais aussi diffuser son propre contenu depuis sa chaîne. Il est possible de disposer de plusieurs comptes Twitch avec des adresses électroniques différentes.

Est-ce payant de regarder des vidéos sur Twitch ?

Les utilisateurs de Twitch peuvent visionner tous les contenus gratuitement depuis la plateforme. Ils peuvent suivre gratuitement leurs "streamers" préférés afin d'être notifiés des diffusions en live et d'accéder à certains contenus définis par le "streamer" comme des émoticônes spécifiques ou des échanges via le tchat. Les "viewers" peuvent également s'abonner à des chaînes avec Twitch Prime ou des abonnements mensuels allant de 4,99 euros (niveau 1) à 24,99 euros (niveau 3) pour soutenir l'activité des "streamers".

Grâce à son programme d'affiliation, Twitch permet aux diffuseurs de concilier gains et passion. Les affiliés Twitch peuvent gagner de l'argent en faisant grandir leur communauté et en travaillant leurs vidéos dans le but d'obtenir le statut de partenaire Twitch.

Il est possible de rejoindre le programme d'affiliation via ce lien. Les affiliés peuvent gagner des revenus grâce aux ventes de jeux et d'objets sur Twitch. Si les diffuseurs jouent en direct à un jeu proposé à la vente ou dans le cas où les objets en jeu sont vendus sur Twitch, une fenêtre apparaît sous la vidéo sur la page de la chaîne. Les affiliés remportent 5% sur les achats issus de la page de leur chaîne. Afin d'être affilié Twitch, il faut remplir certaines conditions.

Diffuser 8 heures de contenus durant 7 jours différents (au cours des 30 derniers jours) Avoir 3 spectateurs en moyenne (minimum) Être suivi par plus de 50 personnes

Pour être partenaire Twitch, il faut remplir des conditions supplémentaires.

Diffuser 25 heures de contenus durant 12 jours différents (au cours des 30 derniers jours) Avoir 75 spectateurs en moyenne (minimum) Être validé par l'équipe de Twitch

Qu'est-ce que TwitchTracker ?

Il s'agit d'une plateforme qui recense les statistiques globales sur Twitch : les contenus et les "streamers". On retrouve les chiffres du temps de visionnages, les "streams" les plus suivis, les chaînes les plus regardées ou encore les jeux les plus populaires. TwitchTracker est un merveilleux outil de statistiques qui permet de mesurer le succès de Twitch depuis son lancement. Il est possible de filtrer les recherches pour connaître les statistiques en fonction de la langue du contenu : le contenu francophone se trouve dans le top 10 de Twitch.