Minecraft : quelle version choisir ?

Minecraft est un jeu de construction avec des graphismes cubiques et simplistes dont l'infinité des créations possibles a marqué l'histoire du jeu vidéo.

Depuis sa création en 2009, le jeu vidéo Minecraft n’a jamais perdu en popularité. Développé par le Suédois Markus Persson, il s’agit d’un jeu de construction dont les graphismes cubiques simplistes et l’infinité des créations possibles a marqué l’histoire du jeu vidéo. Aussi Minecraft possède-t-il de nombreuses éditions qui mettent en avant des thématiques variées, sur PC comme sur consoles. Selon l’équipement dont vous disposez, vous pouvez ainsi choisir Minecraft Switch Edition, Minecraft pour PC ou encore Minecraft Bedrock pour PS4. Les mises à jour sont généralement nombreuses et il existe, par exemple, Minecraft Windows 10 Edition, une version plus allégée que l’originelle en java et spécialement pensée pour les ordinateurs fonctionnant avec Windows 10.